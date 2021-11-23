Роулинг пожаловалась на угрозы после утечки ее адреса в Twitter

Автор книг о Гарри Поттере Джоан Роулинг заявила, что трансгендерные активисты слили в соцсети ее домашний адрес. Писательница рассказал в Twitter, что после этого получила много угроз.

Она сообщила, что сторонники движения Ричард Энерджи, Холли Старс, и Джорджия Фрост сфотографировались рядом с ее домом таким образом, чтобы в кадр попала табличка с адресом. После этого личные данные писательницы распространились в Сети и Роулинг начали приходить угрозы.

«Я получила столько угроз убийством, что могла бы оклеить ими весь дом», — написала она.

Автор книг о мальчике, который выжил, подчеркнула, что ее не запугать. Роулинг сказала, что и дальше будет выступать «в защиту женщин на основе пола».

«Лучший способ доказать, что ваше движение не представляет угрозы женщинам, — это перестать нас преследовать и угрожать нам», — обратилась писательница к обидчикам.

Джоан Роулинг получила волну критики в свой адрес в 2020 году после того, как посмеялась над попыткой заменить слово «женщина» на «человек с менструацией». После этого некоторая часть общества посчитала, что писательница проявила нетерпимость к транссексуалам и трансгендерам.

Возможно, именно по этой причине автора книг о Гарри Поттере не пригласили принять участие в спецвыпуске, посвященном 20-летию с момента выхода фильма о юном волшебнике и его друзьях.