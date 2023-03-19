Знаменитости 19 марта 2023, 16:13 Звезда «Джентльменов удачи» стала жертвой ограбления Telegram-канал «112»: домработница ограбила актрису Фатееву, пока та была в больнице РИА «Новости»

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Советская и российская актриса Наталья Фатеева стала жертвой ограбления домработницы. Об этом сообщил Telegram-канал «112».

По данным источника, недавно 88-летнюю Фатееву выписали из больницы. После возвращения домой она обнаружила, что у нее пропали одежда, деньги и даже некоторые продукты питания.

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Потерпевшая подала заявление в полицию, правоохранители заподозрили в краже домработницу актрисы, которая трудилась на нее последние полгода. Женщину объявили в розыск, но, вероятно, она уже покинула пределы России.

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Фатеева известна широкой публике по роли Людмилы, дочери профессора Мальцева, из советской картины «Джентльмены удачи», а также по роли Ингрид Соколовской из сериала «Место встречи изменить нельзя».

Два года назад актриса попала в похожую ситуацию. Она обвинила в воровстве работниц фонда, которых к ней прикрепили в рамках оказания помощи пожилым людям.