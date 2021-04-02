Советская и российская актриса Наталья Фатеева обвинила своих домработниц в воровстве. 86-летняя женщина объяснила, что ее прикрепили к фонду, который занимается поиском работников для помощи пожилым людям, сообщил «Собеседник».

«Они находят людей. Но сейчас плохо, все люди — ужасные, отвратительные. Очень тяжело», — процитировал знаменитость сайт «Утро.ру». Артистка отметила, что у нее нет альтернативы, поэтому приходится мириться с недобросовестной работой. По словам Фатеевой, домработницы выносят из ее дома все, что им захочется.