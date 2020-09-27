Звезда «Антикиллера» Никита Логинов умер рядом с родным театром

Сегодня в Москве скончался российский актер Никита Логинов. Ему было 56 лет.

По предварительным данным, Логинову стало плохо после выхода из театра «Около дома Станиславского» — в нем актер работал руководителем художественно-постановочной части. Об этом сообщил сайт РЕН ТВ.

Причину смерти актера будут выяснять медики, сейчас проводится проверка. Никита Логинов известен по своим ролям в фильмах «Антикиллер», «Московская сага», «Последний мент», «Адвокат-9», «Москва. Три вокзала», «Кризис нежного возраста», «Неудача Пуаро», «Пятая стража» и других.

Ранее стало известно о смерти актера Театра сатиры Владимира Носачева. Он скончался на 81-м году жизни. Владимир Носачев считался одним из старейших и самых уважаемых участников труппы. В 1999 году он получил звание заслуженного артиста Российской Федерации. Самыми известными были его персонажи в постановках «Укрощение строптивой», «Малыш и Карлсон», «Хомо Эректус» и других.