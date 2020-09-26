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    26 сентября 2020, 23:14

    Умер актер Театра сатиры Владимир Носачев

    Анастасия Кукова

    На 81-м году жизни скончался актер Московского Театра сатиры Владимир Носачев. Один из старейших и самых уважаемых участников труппы, который в 1999 году получил звание «Заслуженного артиста Российской Федерации».
    Умер актер Театра сатиры Владимир Носачев

    О его смерти сообщили на сайте театра.

    «С прискорбием сообщаем о кончине замечательного актера Театра сатиры Владимира Носачева», — сказано в сообщении.

    Владимир Носачев родился в 1940 году. В 1966 году он окончил Высшее театральное училище имени Щукина, и с тех пор бессменно служил в Театре сатиры.

    За 45 лет работы в театре он сыграл множество ролей. Самыми известными были его персонажи в постановках «Укрощение строптивой», «Малыш и Карлсон», «Хомо Эректус» и других.

    Новости SMI.FM