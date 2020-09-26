Умер актер Театра сатиры Владимир Носачев

На 81-м году жизни скончался актер Московского Театра сатиры Владимир Носачев. Один из старейших и самых уважаемых участников труппы, который в 1999 году получил звание «Заслуженного артиста Российской Федерации».

О его смерти сообщили на сайте театра.

«С прискорбием сообщаем о кончине замечательного актера Театра сатиры Владимира Носачева», — сказано в сообщении.

Владимир Носачев родился в 1940 году. В 1966 году он окончил Высшее театральное училище имени Щукина, и с тех пор бессменно служил в Театре сатиры.

За 45 лет работы в театре он сыграл множество ролей. Самыми известными были его персонажи в постановках «Укрощение строптивой», «Малыш и Карлсон», «Хомо Эректус» и других.