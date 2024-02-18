Знаменитости 18 февраля 2024, 23:49 «Злой рок». Наташа Королева подцепила загадочную болезнь за рубежом Телеведущий Такменев: Наташа Королева заразилась неизвестной болезнью в США РИА «Новости»

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Певица Наташа Королева заразилась неизвестной болезнью в США, куда уехала, чтобы навестить родственников. Об этом сообщил журнал «7 Дней».

По словам телеведущего Вадима Такменева, что члены жюри телешоу «Суперстар!» переписываются в «домашнем чате», где делятся своими проблемами, победами и неудачами. И уже складывается впечатление, что их как будто преследует злой рок.

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«Наташа Королева, которая сейчас не в Москве, тоже подцепила какую-то загадочную болезнь и пытается из нее выбраться, а Лера Кудрявцева на днях сломала ногу», — заявил он.

Сама певица пока никак не прокомментировала новость об ухудшении своего самочувствия. При этом у Королевой уже запланированы концерты в России, которые могут сорваться из-за ее болезни.

В начале февраля народной артистке России Галине Бесединой понадобилась медицинская помощь. К ней прибыла бригада скорой помощи, но актриса отказалась от госпитализации.