«Претензия не релевантна». Ивлеева ответила блогерам, которые подали иск на 250 млн

Фитнес-блогеры Виталий и Маргарита купили курс Анастасии Ивлеевой и возмутились тем, что она пьет вино на тренировках. Пару возмутило, что это могут увидеть дети, и они решили подать иск на 250 миллионов рублей. Сама Ивлеева рассказала «360», почему к ней не может быть претензий из-за курса.

Виталий и Маргарита записали видео, в котором объяснили свою позицию. Они посчитали, что Ивлееву нужно судить, потому что в своих онлайн-курсах она показывает дурной пример, совмещая употребление алкоголя со спортом.

«Посмотрите видео. Мы купили курс, серьезно. Она поднимает бокал и говорит: „Нужно“. И рядом какая-то тренерша говорит: „Да, нужно“. Говорит: „Выпила?“. Говорит: „Да, я выпила два бокала“. Все это прямо в эфире она показывает, как пьет. Как это вообще, что это такое? Это вообще законно? Это не реклама алкоголя, это пропаганда!» — сказал Виталий.

Для Виталия алкоголь — корень всех бед.

«Все преступления на алкогольной почве, сколько автомобилистов погибает, сбивает других людей. Все плохое — это алкоголь», — сказал он.

Блогеры заверили, что подали иск не ради наживы, а чтобы «наказать» Ивлееву. Виталий пояснил, что у нее огромная аудитория, среди которых много детей. Он не хочет, чтобы это увидела его дочка.

«Просто нужно наказывать таких людей, чтобы им неповадно было», — заявил Виталий.

Анастасия Ивлеева прокомментировала «360» ситуацию с иском от блогеров.

«Претензия не релевантна по ряду причин», — сказала Ивлеева.

Ивлеева пояснила, что ни она лично, ни ООО «Ивлеева Продакшен» не являются организаторами и продавцами курса.

Курс продают на сайте Flex One, отметила Ивлеева. При покупке пользователи подписывают оферту. В ней указано, что продавец не дает никаких гарантий достижения каких-либо результатов, а все материалы на сайте носят справочный характер и не могут в полной мере быть достоверными. Покупатель соглашается с тем, что использует услугу по своему усмотрению и несет за это одностороннюю ответственность.