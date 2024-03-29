Знаменитости 29 марта 2024, 12:34 Жуков проиграл суд за права на песни группы «Руки Вверх» Суд отклонил апелляцию Сергея Жукова о правах на фонограммы песен «Руки Вверх» Komsomolskaya Pravda / Global Look Press

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Московский городской суд оставил без изменений решение Симоновского районного суда, отклонившего иск певца Сергея Жукова о передаче исключительных прав на фонограммы песен группы «Руки Вверх». Об этом в Telegram-канале сообщила пресс-служба столичных судов общей юрисдикции.

Дело по иску Жукова и экс-участника коллектива Алексея Потехина против ООО «Издательство Джем» и бывшего продюсера группы Андрея Маликова рассмотрели 25 апреля. Музыканты оспорили принадлежность прав на фонограммы хитов «Ну где же вы, девчонки?», «Я не отдам тебя никому», «Дома не сиди» и других композиций.

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Артисты указали на нарушения при заключении договоров издательства с ООО «Технико-продюсерский центр Андрея Маликова» о передаче прав. Однако суд отказал истцам в удовлетворении требований, исходя из того, что музыканты знали о сложившихся между сторонами правоотношениях и при этом не предпринимали никаких действий по их оспариванию на протяжении 20 лет.

Музыканты подали апелляцию на это решение, но на заседании 28 марта Мосгорсуд оставил его без изменений.

Ранее Жукову запретили торговать семечками. Ему не удалось зарегистрировать бренд «Венечкины семечки».