Знаменитости 05 марта 2024, 11:10 Сергею Жукову запретили торговать семечками Mash: певцу Жукову отказали в регистрации торгового знака «Венечкины семечки» РИА «Новости»

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Лидеру группы «Руки Вверх!» Сергею Жукову не удалось зарегистрировать бренд «Венечкины семечки». Об этом сообщил Telegram-канал Mash.

По данным издания, Жуков, который открыл множество заведений по всей стране, решил расширить бизнес. Он более года пытался оформить еще один торговый знак. На этот раз он выбрал для реализации подсолнечные семечки.

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Однако артист не смог пройти экспертизу Роспатента, поклонники музыканта пока не смогут попробовать «Венечкины семечки».

Mash напомнил, что у Жукова уже заблокировали счета ресторана в Крыму и закрыли точку «Папа жарит мясо» из-за долгов по аренде, воде и электричеству, накопившихся в ковидные времена.

Ранее певец Жуков рассказал, как сотрудничал с бандитами в 90-е годы. В то время «Руки Вверх!» крышевали разные преступные группировки, которые под предлогом обеспечения безопасности музыкантов присваивали себе долю выручки с концертов.