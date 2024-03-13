Знаменитости 13 марта 2024, 18:32 «Жрать не на что». Лолита пожаловалась на копеечную пенсию Певица Лолита пожаловалась на то, что получает пенсию в 23 тысячи рублей Petrov Sergey/news.ru / Global Look Press

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Певица Лолита Милявская поделилась, что ежемесячно получает пенсию в размере 23 тысяч рублей, назвав такую сумму «копеечной». Об этом сообщил портал News.ru.

Артистка подчеркнула, что без стабильной работы и сбережений она бы столкнулась с финансовыми трудностями.

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«Пенсия — 23 тысячи рублей. Ну как бы… В прошлом году, по-моему, 10 миллионов, не меньше, заплатила налогов. Ну на 23 тысячи я могу заплатить квартплату, жрать бы мне не на что было», — сказала певица.

При этом Милявская заявила, что не жалеет средств на профессиональные нужды, но в личных тратах старается быть экономной. По словам певицы, она старается копить деньги для семьи.

Лолита подчеркнула, что ее команда уже два с половиной месяца остается без заработной платы в связи с отменой ее концертов. Однако, несмотря на это, никто из ее коллектива не собирается увольняться. Артистка с оптимизмом смотрит в будущее, напоминая, что вместе они уже пережили время пандемии.

Также Лолита заявила, что ее уже тошнит от песни «На Титанике». Эта композиция вышла в 2016 году.