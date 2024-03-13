Знаменитости 13 марта 2024, 16:51 «Уже тошнит». Лолита рассказала об отношении к своему хиту Певица Лолита заявила, что ее уже тошнит от песни «На Титанике» РИА «Новости»

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Певица Лолита сказала, что устала от своего хита «На Титанике». Признание она сделала на пресс-завтраке премии «Муз-ТВ 2024. Возвращение», сообщил портал «Страсти».

Посетив мероприятие впервые после скандалов и отмененных выступлений, Лолита произвела впечатление на присутствующих свежим образом и новой прической. Певица появилась на мероприятии в черном платье с открытыми плечами и строгих очках.

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Разговор с артисткой зашел о ее песнях, в том числе о хите «На Титанике».

«Вот единственная песня, от которой меня уже тошнит. Да простят меня стримы, которые в этом году стали единственной моей зарплатой. И спасибо огромное, но от „Титаника“ тошнит, реально», — поделилась звезда.

Песня «На Титанике» Лолиты Милявской вышла в 2016 году и впоследствии стала частью ее восьмого студийного альбома «Раневская», выпущенного в 2018 году.

Во время пресс-завтрака певица также сообщила, что будет вести себя на грядущей премии достойно и соответствовать своему возрасту.