13 марта 2024, 16:51
«Уже тошнит». Лолита рассказала об отношении к своему хиту
Певица Лолита заявила, что ее уже тошнит от песни «На Титанике»
Певица Лолита сказала, что устала от своего хита «На Титанике». Признание она сделала на пресс-завтраке премии «Муз-ТВ 2024. Возвращение», сообщил портал «Страсти».
Посетив мероприятие впервые после скандалов и отмененных выступлений, Лолита произвела впечатление на присутствующих свежим образом и новой прической. Певица появилась на мероприятии в черном платье с открытыми плечами и строгих очках.
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Разговор с артисткой зашел о ее песнях, в том числе о хите «На Титанике».
«Вот единственная песня, от которой меня уже тошнит. Да простят меня стримы, которые в этом году стали единственной моей зарплатой. И спасибо огромное, но от „Титаника“ тошнит, реально», — поделилась звезда.
Песня «На Титанике» Лолиты Милявской вышла в 2016 году и впоследствии стала частью ее восьмого студийного альбома «Раневская», выпущенного в 2018 году.
Во время пресс-завтрака певица также сообщила, что будет вести себя на грядущей премии достойно и соответствовать своему возрасту.
Песни
Лолита Милявская
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