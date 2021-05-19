Жириновский назвал «цыганской» песню Manizha для Евровидения

Председатель ЛДПР Владимир Жириновский раскритиковал выбор певицы Manizha для представления России на международном песенном конкурсе Евровидение, написал сайт NEWS.ru.

Он не оценил текст песни, с которой выступила Manizha. При этом политик надеется, что Россия одержит победу.

«Я и сейчас считаю, что можно было подобрать что-то получше. Но коли ее уже выдвинули, коли она уже представляет Россию — за кого же нам еще болеть, как не за нее?» — задался вопросом Жириновский.

Как считает глава ЛДПР, в последнее время Евровидение стало соревнованием для неформалов. По его мнению, на этом конкурсе артисты соревнуются в способности удивить зрителя.

«То бородатая женщина победила, то какие-то монстры от Финляндии. Может быть, такая слегка цыганская песня, наряды и манеры Манижи действительно дадут ей преимущество», — подметил депутат.

Ранее исполнители Петр Налич и Родион Газманов выразили мнение о выходе в финал Евровидения певицы Manizha. Они похвалили девушку и выразили свое восхищение ее профессиональными данными.