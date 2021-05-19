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    19 мая 2021, 14:47

    Налич и Газманов прокомментировали выход Manizha в финал

    Дарья Морозова

    Исполнители Петр Налич и Родион Газманов выразили мнение о выходе в финал Евровидения певицы Manizha. Об этом сообщила радиостанция Sputnik.

    Налич и Газманов прокомментировали выход Manizha в финал

    Налич похвалил исполнительницу и назвал ее талантливой.

    «Я очень рад, что она прошла в финал. Соответственно, она еще раз покажет себя, и это очень здорово», — рассказал он.

    Газманов добавил, что уважает исполнительницу, хоть и не совсем понимает ее музыку. Также он посетовал, что Евровидение стало очень политизированным, поэтому шансы победить у России невелики. Тем не менее, он все равно пожелал Manizha победы.

    «Болеть буду, конечно, за Manizha, потому что она представляет Россию», — заключил Газманов.

    Ранее певец Сергей Лазарев приехал на международный песенный конкурс Евровидение, чтобы поддержать представляющую нашу страну певицу Manizha.

    Сергей объяснил, что в Нидерланды его пригласили организаторы конкурса. Исполнитель выступит на онлайн-шоу в Eurovision Village.

    «Ну, и, конечно же, [приехал] чтобы поддержать нашу Манижу, а также Филиппа Киркорова и его Dream Team, которые в этом году работают с Молдовой. Желаю всем участникам удачи!» — поделился Лазарев с подписчиками.