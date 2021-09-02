Жигунов рассказал подробности съемок «Моей прекрасной няни»

Актер Сергей Жигунов рассказал, с какими трудностями ему пришлось столкнуть во время съемок сериала «Моя прекрасная няня». Об этом сообщила газета «Московский комсомолец».

По данным сайта «Утро.ру», у него и у других актеров возникли сложности из-за того, что сериал снимали в жанре «ситком». Он уточнил, что съемки проходили в павильоне, где были собраны декорации для разных локаций. Позади декораций сидели зрители, которые должны были смеяться во время определенных моментов. У актеров возникли трудности из-за такого формата работы.

«С нами работали американцы, которые делали лучший комедийный сериал — „Друзья“. Но у них ничего не получалось», — рассказал Жигунов.

Он добавил, что ситуацию смог поправить новый продюсер Алексей Криущенко. К тому моменту американцы уже не работали с ними, а зрители почти перестали приходить на съемки.

Криущенко удалось показать свое видение ситкома. В результате российская комедия стала популярной.

Ранее актер из сериала «Папины дочки» Михаил Казаков впервые смог ходить без костылей после серьезных переломов обеих ног.