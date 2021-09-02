Актер из «Папиных дочек» впервые смог ходить сам после перелома ног
Актер из сериала «Папины дочки» Михаил Казаков впервые смог ходить без костылей после серьезных переломов обеих ног. Об этом сообщил сайт «Дни.ру» со ссылкой на его Instagram.
Казаков упал с большой высоты и едва не погиб. В результате он сломал обе ноги. Ему делали несколько операций со стальными пластинами и болтами. Долгое время актер не мог ходить вообще и передвигался только на инвалидном кресле.
Недавно Казаков начал ходить самостоятельно, без костылей. В Instagram он выложил фото со своим врачом.
Казаков поблагодарил специалиста за его профессиональную работу, благодаря которой снова может ходить самостоятельно.
«Спасибо тебе, родной, за ноги и за все то, что ты делаешь для этого мира», — написал он.
Казаков упал с 12-метровой высоты летом 2020 года, после чего оказался в реанимации.
«Пытался поснимать кадры про Тверь, упал с 12-метровой высоты, приземлился на ноги», — рассказал актер. Скорую ему вызвали очевидцы происшествия.