Жигалов оценил работу покинувшей «Современник» Дроздовой

Российский актер театра, кино и дубляжа Михаил Жигалов оценил работу покинувшей «Современник» Ольги Дроздовой. Она прослужила здесь 32 года, написало РИА ФАН.

В настоящий момент Жигалов не играет в основном составе столичного драмтеатра. Сейчас он выступает на сцене «Современника» как приглашенный гость. По этой причине он не может распространяться о происходящем в труппе.

«Ну что, хорошая актриса, что я могу здесь сказать, ничего другого», — заметил Жигалов.

Ранее Инна Чурикова прокомментировала уход Дроздовой из театра. Она считает это правильным решением.