17 мая 2021, 17:02
Жигалов оценил работу покинувшей «Современник» Дроздовой
Российский актер театра, кино и дубляжа Михаил Жигалов оценил работу покинувшей «Современник» Ольги Дроздовой. Она прослужила здесь 32 года, написало РИА ФАН.
В настоящий момент Жигалов не играет в основном составе столичного драмтеатра. Сейчас он выступает на сцене «Современника» как приглашенный гость. По этой причине он не может распространяться о происходящем в труппе.
«Ну что, хорошая актриса, что я могу здесь сказать, ничего другого», — заметил Жигалов.
Ранее Инна Чурикова прокомментировала уход Дроздовой из театра. Она считает это правильным решением.