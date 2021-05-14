Чурикова поддержала уход Дроздовой из театра «Современник»

Инна Чурикова прокомментировала уход Ольги Дроздовой из театра «Современник». Она считает это правильным решением. Об этом сообщило издание Teleprogramma.pro.

По данным издания «ПолитРоссия», ранее Дроздова объяснила, что уходит из театра, чтобы уделять больше времени сыну. Чурикова похвалила ее намерения, но отметила, что позже артистка скорее всего вернется.

«Откровенно говоря, дороже сына нет ничего на свете. Я думаю, что Ольга очень талантлива и знает, что делает. Значит, так надо. А потом опять будет и сниматься, и работать», — рассказал Чурикова.

Ранее актер Станислав Садальский назвал причину ухода Ольги Дроздовой из театра «Современник». Садальский уверен, что Ольга покинула «Современник» не по собственному желанию, а из-за сложившейся «специфической ситуации».

«В „Современник“ назначили… бездаря. Не случайно Ольга Дроздова ушла из театра! Все недовольны», — подчеркнул Станислав.

Уточняется, что до назначения нового режиссера на должность главы театра пост 40 лет занимала актриса Галина Волчек. Она скончалась в конце декабря 2019 года. Ее место занял Виктор Рыжаков. Как заметил Садальский, его кандидатура не устраивает многих артистов.