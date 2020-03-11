Харви Вайнштейн получил 23 года тюрьмы за харассмент. Звезды и все движение #MeToo ликуют

Суд над голливудским продюсер Харви Вайнштейном через два года закончился громкой победой обвинивших его в сексуальных домогательствах женщин. Самому крутому боссу Голливуда, в обмен на сексуальные утехи раздававшему роли в фильмах, присудили 23 года тюрьмы. Пожизненного заключения 67-летний медиамагнат сумел избежать с большим трудом.

После скандального интервью Эшли Джадд, первой публично обвинившей Вайнштейна в домогательствах, о попытках изнасилования с его стороны заявили около 90 женщин. На его поведение пожаловались даже всемирно известные звезды, такие как Ума Турман и Анджелина Джоли.

Общественный резонанс был так велик, что продюсера уволили из собственной компании и именно борьба против подобных проявлений в шоу-бизнесе стала основой для появления движения #MeToo.

Вайнштейн был признан виновным в том, что в 2006 году насильственно принудил к оральному сексу ассистента производства Мими Хейли, и за это получил 20 лет. За изнасилование третьей степени и за нападение на стилистку Джессику Манн в 2013 году он был приговорен к трем годам. Три других, более серьезных обвинения, доказать не удалось, поэтому пожизненного заключения он сумел избежать.

Свои показания дали в суде также Аннабелла Шиорре, Тарала Вульф, Доун Даннинг и Лорен Мари Янг.

Адвокат Вайнштейна Донна Ротунно пообещала обжаловать слишком суровый приговор летом 2020 года. Она также заявила, что судьи находили под колоссальным давлением движения #MеТоо.

Приговор суда вызвал необычайную активность в зарубежных соцсетях. Присутствовавшие на суде, хоть и не дававшие против продюсера показания, женщины сочли это практически личной победой. Одна из них, актриса Джессика Манн, вышла с заседания суда со слезами на глазах.

Еще одна актриса Мира Сорвино приветствовала вынесенный приговор.

«Харви Вайнштейн был приговорен к 23 годам тюремного заключения за преступления, связанные с изнасилованием и сексуальным насилием. Я буквально плакала от изумления и благодарности к системе правосудия, которая сегодня защитила его жертв», — написала она.

Американский актер и продюсер Винсент Д’Онофрио сообщил, что отдал сердце всем тем женщинам, которые смогли этого добиться.

«Пару из них я знаю и ценю как актрис, но их сила духа просто вдохновляет», — отметил он.

На приговор отреагировали и американские политики. Сенатор Марша Блэкбурн в соцсетях написала, что ее сердце разрывается от жалости к жертвам, пострадавшим от действий «этого монстра». Она призвала сделать еще больше, для предотвращения сексуальных посягательств в виртуальном и реальном мире.

На решение суда откликнулась и Моника Левински, поблагодарившая всех женщин, переживших отвратительные преступления Вайнштейна за то, что они рассказали о них публично.

Британский видеоблогер, радиоведущий и публицист Пол Джозеф Уотсон на фоне всеобщего ликования выглядит просто образцом здравомыслия.

«Между тем, все голливудские знаменитости, которые прикрывали его десятилетиями, будут продолжать рассказывать нам с трибун, какие они хорошие люди», — саркастично отметил он.

В России новость о приговоре Харви Вайнштейну получила схожую реакцию. Пользователи не поверили, что он был единственным дельцом шоу-бизнеса, который позволял себе лишнее просто потому, что мог и хотел.

Было высказано также подозрение, что дело медиамагната имеет другую подоплеку. Telegram-канал «НеБожена» напомнил, как президент США Дональд Трамп обещал посадить кого-нибудь из друзей Хиллари Клинтон. Судя по всему, свое слово он сдержал.

«Мое мнение: без этого человека не было бы „Криминального чтива“, „Английского пациента“, „Влюбленного Шекспира“, „Правил виноделов“, „Эквилибриума“ и много чего еще. Бабы сами ложились с ним в постель ради ролей, а потом по заказу, за большие бабки „внезапно прозрели“», — говорится в сообщении.

Как рядовые, так и именитые пользователи задались вопросом, почему актрисы не побрезговали после домогательств получать роли и награды? Еще большие подозрения у них вызвали жертвы насилия, которые не стали доводить дело до конца, а тихо разделили между собой 25 миллионов долларов, которые Вайнштейн выплатил за отзыв гражданских исков. Получается, что невыносимые страдания можно купировать звонкой монетой?

Жителям Рунета показалась очень сомнительной мотивация актрис, которые знали о репутации продюсера, и все равно приезжали к нему в отели или на квартиру.

«Харви, конечно, подонок, который использовал свое могущество для грязных целей, но если вы хотите, чтобы ваш счет был оплачен таким человеком, наивно думать, что он не пригласит вас «танцевать»», — написала генеральный продюсер «Матч ТВ» Тина Канделаки.

Разумеется, его пример, как и осужденного за изнасилование на три года комика Билла Кросби, должен показать, что жертвы потерявших совесть деятелей шоу-бизнеса могут найти защиту. С этим никто из россиян спорить не стал. Но многие из них все равно сочли приговор чрезмерным.

«Приговор Вайнштейну — это конец #metoo. Оно задумывалось как движение жертв, но жертв больше нет. Жертвы обрели силу и превратились в палачей», — резюмировал Telegram-канал «Караульный».