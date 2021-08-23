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    23 августа 2021, 17:49

    «Женщина создана для мужчины». Нурмагомедова возмутили полуобнаженные девушки на ринге

    Александр Блинов

    Бывший чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов заявил, что ринг-герлз — девушки, которые носят таблички на ринге, — являются самыми ненужными людьми в смешанных единоборствах. Спортсмен указал, что не против женщин, но «всему есть свои рамки». Об этом сообщило РИА «Новости».

    «Женщина создана для мужчины». Нурмагомедова возмутили полуобнаженные девушки на ринге

    Нурмагомедов заявил, что на турнире в память его отца не будет девушек с табличками.

    «Это самые ненужные люди в единоборствах. Включите вы на экране, какой раунд идет! Какую функцию они несут? Что они делают?» — высказался спортсмен.

    Хабиб добавил, что никому не навязывает свое мнение. Он понимает, что зрителям нужно шоу, но считает неправильным, когда все это смешивается со спортом.

    «Я ни в коем случае не против женщин. Женщина создана для мужчины. Просто всему есть свои рамки», — сказал он.

    Отец и тренер спортсмена Абдулманап Нурмагомедов скончался в июле 2020 года от последствий ковида. Турнир в память о нем состоится в Москве 17 сентября.

    Ранее Хабиба подвергли критике за то, что он не высказался о ситуации в Афганистане, где боевики запрещенного в РФ террористического движения «Талибан» захватили власть.