«Женщина создана для мужчины». Нурмагомедова возмутили полуобнаженные девушки на ринге

Бывший чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов заявил, что ринг-герлз — девушки, которые носят таблички на ринге, — являются самыми ненужными людьми в смешанных единоборствах. Спортсмен указал, что не против женщин, но «всему есть свои рамки». Об этом сообщило РИА «Новости».

Нурмагомедов заявил, что на турнире в память его отца не будет девушек с табличками.

«Это самые ненужные люди в единоборствах. Включите вы на экране, какой раунд идет! Какую функцию они несут? Что они делают?» — высказался спортсмен.

Хабиб добавил, что никому не навязывает свое мнение. Он понимает, что зрителям нужно шоу, но считает неправильным, когда все это смешивается со спортом.

«Я ни в коем случае не против женщин. Женщина создана для мужчины. Просто всему есть свои рамки», — сказал он.

Отец и тренер спортсмена Абдулманап Нурмагомедов скончался в июле 2020 года от последствий ковида. Турнир в память о нем состоится в Москве 17 сентября.

Ранее Хабиба подвергли критике за то, что он не высказался о ситуации в Афганистане, где боевики запрещенного в РФ террористического движения «Талибан» захватили власть.