«Деньги изменили тебя». Жители Афганистана набросились с критикой на Хабиба Нурмагомедова

Бывший чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов подвергся резкой критике со стороны пользователей в Instagram за то, что не прокомментировал ситуацию в Афганистане. Подписчики заявили, что борца изменили деньги.

Множество гневных комментариев появилось под фото Нурмагомедова с пилотом «Формулы-1» Никитой Мазепиным.

«Ты был народным чемпионом для Афганистана. Люди поддерживали тебя и аплодировали, но когда пришло время поддержать нас, как это должен делать брат по вере, ты даже не хочешь поддержать нас парой слов?» — обратился к нему один из болельщиков.

«Ты потерял фанатов из Афганистана. Теперь ты для них ничто», «Ты разочаровал миллионы людей Афганистана. Да здравствует человечество, да здравствует Афганистан!» — написали пользователи.

Один из подписчиков заявил, что собирается отписаться от Нурмагомедова, потому что он мог проявить свое сочувствие афганскому народу, когда ему задали вопрос о ситуации в этой стране.

«Ты слишком далек от Афганистана. Свободу Афганистану», «Деньги меняют людей так, как поменяли и тебя. Афганистан», — добавили другие уже бывшие фанаты спортсмена.

Многие просто писали в комментариях Afganistan или AF.

Пресс-конференция, на которой Нурмагомедов рассказал о своих планах на будущее, прошла в Москве 18 августа. Один из журналистов спросил его о том, что он думает об обстановке в Афганистане. В ответ Хабиб ответил, что это не имеет к этой стране никакого отношения.

Сейчас Афганистан находится под контролем запрещенного в России движения «Талибан»*. Боевики 15 августа заняли Кабул, после чего президент страны сложил с себя полномочия и покинул территорию республики.

* «Талибан» — террористическая организация, запрещена на территорииРФ.