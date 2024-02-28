Знаменитости 28 февраля 2024, 17:52 Жене Канье Уэста грозит тюремный срок за прогулку по Парижу без нижнего белья Daily Mail: жене Канье Уэста грозит тюрьма за прогулку по Парижу без белья Spada / Global Look Press

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Жене Канье Уэста Бьянке Цензори грозит тюремный срок или крупный штраф за прогулку по Парижу в откровенном наряде на публике. Она привлекла внимание папарацци, появившись на улице без нижнего белья в полупрозрачных колготках и короткой шубе, рассказало издание Daily Mail.

Журналисты предположили, что провокационный вид Бьянки для ужина с американским рэпером может привлечь внимание правоохранительных органов. Согласно французскому законодательству, она может получить штраф в 15 тысяч евро.

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Жена Канье Уэста уже привлекала внимание полицейских в Италии. Однако тогда дело кончилось не слишком большим штрафом.

Ранее врачи удалили все зубы американскому рэперу, заменив их титановыми протезами. Общая стоимость имплантов составила 850 тысяч долларов.