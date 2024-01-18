Знаменитости 18 января 2024, 12:53 Рэпер Канье Уэст заменил все зубы титановыми протезами за 850 тысяч долларов

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Врачи удалили все зубы американскому рэперу Канье Уэсту, заменив их титановыми протезами. Общая стоимость имплантов составила 850 тысяч долларов, сообщил сайт Daily Mail.

Отмечается, что протезы оказались дороже бриллиантов и были разработаны самим рэпером. Импланты устанавливал доктор Томас Лонли в Беверли-Хиллз.

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Как сообщил сайт kp.ru, сам рэпер сравнил себя с известным злодеем Челюсти из серии фильмов о Джеймсе Бонде.