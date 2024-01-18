18 января 2024, 12:53
Рэпер Канье Уэст заменил все зубы титановыми протезами за 850 тысяч долларов
Врачи удалили все зубы американскому рэперу Канье Уэсту, заменив их титановыми протезами. Общая стоимость имплантов составила 850 тысяч долларов, сообщил сайт Daily Mail.
Отмечается, что протезы оказались дороже бриллиантов и были разработаны самим рэпером. Импланты устанавливал доктор Томас Лонли в Беверли-Хиллз.
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Как сообщил сайт kp.ru, сам рэпер сравнил себя с известным злодеем Челюсти из серии фильмов о Джеймсе Бонде.
Канье Уэст
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