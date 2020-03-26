    26 марта 2020, 15:55

    Жена Резника рассказала о его планах на день рождения во время карантина

    Дарья Морозова

    Супруга композитора Ильи Резника Ирина рассказала, как он отметит свой день рождения. 4 апреля ему исполняется 82 года. Об этом сообщило ИА Nation News.

    Супружеская пара ограничила места развлечений в последний дни по вполне понятным причинам.

    «Сейчас у нас лишь две точки, между которыми мы перемещаемся: это наш дом и дом родителей», — рассказала Ирина. Также она уточнила, что композитор временно прервал занятия плаванием: в его спортклуб ходит много людей, которые активно ездили за границу, и не все из них могли соблюдать карантин.

    Сейчас Резник работает сразу над двумя книгами. День рождения они с супругой собираются отмечать в узком кругу родственников. От подарков композитор отказался.

    Ранее инстаблогер Екатерина Диденко пожаловалась на травлю в эфире Первого канала. На программе обсуждалась история с вечеринки в честь ее дня рождения, на которой погибли несколько человек после прыжка в бассейн с сухим льдом. Среди погибших оказался муж блогера Валентин.