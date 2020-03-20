Блогерша Диденко пожаловалась на травлю в эфире Первого канала

Инстаблогерша Екатерина Диденко столкнулась с еще большей травлей из-за похода на шоу «На самом деле» на Первом канале. По словам девушки, там ей обещали поддержку, но в итоге все получилось наоборот.

В Instagram Екатерина посвятила этому несколько постов и Stories. По ее версии, она пошла на съемки, поскольку редакторы заявили о своем желании ее поддержать, «помочь справиться с хейтом». Передачу, по словам сотрудника шоу, хотели назвать «ЯМы — Диденко».

Однако в реальности все оказалось совсем не так. Блогерша заявила, что во время записи происходило «жонглирование фактами на грани фантастики», а гости программы на нее давили. Их выступления Екатерина охарактеризовала как травлю, которую они преподносили в качестве экспертного мнения. Девушка в итоге пожалела, что согласилась участвовать в программе.

«Видимо, нужно лучше учиться их фильтровать и не соглашаться на уговоры людей, которые, наверное, и свою маму подставят ради увеличения охвата эфиров», — заключила она.

Екатерина Диденко — блогер-миллионник. В своем Instagram она рассказывает о лекарствах и делится подробностями личной жизни. В последний день февраля в ее семье произошла трагедия.

Она праздновала день рождения с мужем и друзьями в сауне. Супруг Валентин Диденко подарил ей сюрприз с сухим льдом. Его компания бросила в бассейн. Некоторые люди прыгнули туда сами. В итоге три человека, включая Валентина, погибли. Екатерина осталась одна с двумя детьми. Как отметила «Газета.ru», девушка не чувствует себя виноватой в произошедшем и просит прекратить травлю.

Недавно Диденко напугала пользователей, когда выложила видео, где стоит на подоконнике с детьми.

«Вы хотите, чтобы я вышла?» — поинтересовалась она.