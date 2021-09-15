Жена Оззи Осборна рассказала о драках с мужем

Жена британского музыканта Оззи Осборна Шэрон Осборн рассказала о трудностях в отношениях с мужем. Об этом написала «Газета.ru» со ссылкой на Daily Mail.

Шэрон назвала отношения с Оззи «нестабильными», рассказав, что в молодости ссоры супругов нередко доходили до обоюдного рукоприкладства.

«Наши бои были легендарными. Мы выбивали дерьмо друг из друга. Это прекратилось, должно быть, 20 лет назад, но есть что вспомнить», — рассказала она.

Осборн добавила, что несмотря на ожесточенные конфликты, их отношения все равно можно назвать «историей любви».

Шэрон Осборн встретилась с Оззи когда ей было всего 18 лет. Их познакомил отец Шэрон, который на тот момент был менеджером группы Оззи Black Sabbath.

Ранее Шэрон отстранили от эфира шоу, которое она вела, из-за обвинений в расизме. Скандал начался из-за того, что Осборн поддержала своего друга, телеведущего Пирса Моргана, который раскритиковал интервью принца Гарри и Меган Маркл.