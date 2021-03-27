Жену Оззи Осборна отстранили от эфира из-за обвинений в расизме

Телеканал CBS закрыл ток-шоу Шэрон Осборн из-за обвинений ведущей в расизме. Шэрон вела программу The Talk («Разговор») с 2010 года.

Скандал произошел 10 марта. В эфире ток-шоу темнокожая соведущая Осборн Шерил Андервуд обвинила ее в одобрении расизма, сообщило агентство AP.

Поводом стала поддержка Шэрон своего друга, телеведущего Пирса Моргана, раскритиковавшего интервью британского принца Гарри и его жены Меган Маркл.

В том интервью Маркл сообщила о расизме в королевской семье. По ее словам, во время первой беременности некоторые члены династии беспокоились из-за цвета кожи ее будущего ребенка. Также она призналась, что думала о самоубийстве.

Морган заявил, что не поверил Меган. После этого его уволили из шоу «Доброе утро, Британия».

CBS проводит расследование ситуации с Шэрон Осборн. Сама она написала в Instagram, что поддерживает чернокожих и принесла извинения всем, кого задели ее слова.

Шэрон Осборн — жена британского рокера Оззи Осборна. Она получила известность после выхода реалити-шоу «Семейка Осборнов», где рассказывалось о жизни рокера и его семьи.