Жена Маршала рассказала о здоровье музыканта после больницы

Жена Александра Маршала Наталья Минькова, рассказала, как себя чувствует ее супруг после выписки из больницы. Об этом сообщило издание iReactor.

По данным СМИ, музыкант был госпитализирован в прединсультном состоянии. О состоянии певца ходило множество различных слухов.

Минькова опровергла информацию о том, что Маршалу плохо. Она пояснила, что у него все в порядке со здоровьем и чувствует он себя совершенно нормально.

«У Александра все в полном порядке», — заявила она.

Народный артист РСФСР Владимир Винокур также добавил, что у артиста был скачок давления, но сейчас с ним все хорошо.

«Все у него нормально! Два дня назад скакнуло давление! Сейчас все ликвидировано! Слава богу, никаких серьезных заболеваний нет! Говорил с его директором (а также женой — прим. ред.) Наташей! Успокойтесь! Сашка в порядке!» — заявил Винокур.

Александру Маршалу 63 года. Первая популярность к нему пришла во время участия в группе «Парк Горького». Музыканты получили не только всесоветскую, но и мировую известность. С конца 1990-х Маршал выступает сольно.