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    09 марта 2021, 17:40

    Жена Маршала рассказала о здоровье музыканта после больницы

    Дарья Морозова

    Жена Александра Маршала Наталья Минькова, рассказала, как себя чувствует ее супруг после выписки из больницы. Об этом сообщило издание iReactor.

    По данным СМИ, музыкант был госпитализирован в прединсультном состоянии. О состоянии певца ходило множество различных слухов.

    Минькова опровергла информацию о том, что Маршалу плохо. Она пояснила, что у него все в порядке со здоровьем и чувствует он себя совершенно нормально.

    «У Александра все в полном порядке», — заявила она.

    Народный артист РСФСР Владимир Винокур также добавил, что у артиста был скачок давления, но сейчас с ним все хорошо.

    «Все у него нормально! Два дня назад скакнуло давление! Сейчас все ликвидировано! Слава богу, никаких серьезных заболеваний нет! Говорил с его директором (а также женой — прим. ред.) Наташей! Успокойтесь! Сашка в порядке!» — заявил Винокур.

    Александру Маршалу 63 года. Первая популярность к нему пришла во время участия в группе «Парк Горького». Музыканты получили не только всесоветскую, но и мировую известность. С конца 1990-х Маршал выступает сольно.