Винокур рассказал о здоровье Маршала после скачка давления

Два дня назад у Александра Маршала поднялось давление. Сейчас с ним уже все в порядке. Об этом «360» заявил Народный артист РСФСР Владимир Винокур.

Все у него нормально! Два дня назад скакнуло давление! Сейчас все ликвидировано! Слава богу, никаких серьезных заболеваний нет! Говорил с его директором (а также женой — прим. ред.) Наташей! Успокойтесь! Сашка в порядке! Владимир Винокур.

Супруга и директор Маршала — Наталья Минькова — подтвердила «360» информацию о том, что у музыканта «скакануло давление».

«Он решил сам проверить сосуды. У него нет никакого предынсультного состояния. У него все в порядке, все хорошо», — рассказала она.

Минькова добавила, что сейчас супруг находится дома «в добром здравии».

Утром 4 марта в некоторых СМИ появилась информация о том, что Александру Маршалу стало плохо накануне. В его дом в Барвихе якобы приехали врачи, а затем госпитализировали его в предынсультном состоянии.

Александру Маршалу 63 года. Первая популярность к нему пришла во время участия в группе «Парк Горького». Музыканты получили не только всесоветскую, но и мировую известность. С конца 1990-х Маршал выступает сольно.