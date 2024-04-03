Знаменитости 03 апреля 2024, 19:02 Жена Константина Эрнста зарегистрировала бизнес «Звездач»: актриса Софья Эрнст зарегистрировала компанию ООО «Исток» Ekaterina Tsvetkova/Global Look Press

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Актриса Софья Эрнст зарегистрировала ООО «Исток». Компания планирует продавать различные товары, а также организовывать мероприятия, сообщил Telegram-канал «Звездач».

По данным издания, фирма супруги генерального директора Первого канала Константина Эрнста будет специализироваться в сфере исполнительских искусств и организации развлечений.

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Авторы публикации уточнили, что актриса также сможет продавать текстиль, посуду, книги, канцтовары, игрушки, одежду, косметику и парфюмерию, цветы, семена, сувениры. Организация также может заняться и ресторанной деятельностью, и создавать кино.

Накануне певец Сергей Лазарев подал заявку на регистрацию своего имени в качестве бренда. В перспективе он сможет производить и реализовывать под личной маркой различные товары: от канцелярии до женского белья.