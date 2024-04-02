Знаменитости 02 апреля 2024, 11:11 Лазарев подал заявку на регистрацию своего имени в качестве бренда Певец Лазарев подал заявку в Роспатент на регистрацию имени в качестве бренда Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

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Российский исполнитель Сергей Лазарев подал заявку в Роспатент для регистрации своего имени и монограммы из двух букв, образующих сердце, в качестве товарного знака. Соответствующий документ появился в распоряжении агентства городских новостей «Москва».

По данным издания, после регистрации Лазарев сможет выпускать и продавать под личным брендом различные товары: от белья до женских шуб.

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В частности, артист сможет заняться производством авторучек, писчих перьев и других канцтоваров. Создавать печати, головные уборы, обувь и одежду, в том числе женское нижнее белье и чулки.

Певец также сможет специализироваться на рекламных проектах, маркетинге, проведении шоу, звукозаписи и видеозаписи.

В конце марта певец Сергей Лазарев объявил о временной паузе в своей музыкальной карьере. Он рассказал журналистам, что очень устал. По словам артиста, он пока не в силах ездить с гастролями по городам, поэтому ему нужно время, чтобы прийти в себя.