Жена Кокорина рассказала о предательстве и отписалась от футболиста в Instagram
Супруга нападающего итальянского ФК «Фиорентина» Александра Кокорина Дарья Валитова заявила о предательстве близкого человека. Об этом она написала в Instagram.
Девушка не назвала имен. Однако обещала, что чуть позже расскажет обо всем.
«Это похоже на маленькую смерть, когда внутри что-то останавливается, какие-то механизмы перестают работать и наступает холод… Ни с чем не сравнимый холод», — заявила она.
Интересно, что ранее Кокорин и Валитова отписались друг от друга в социальных сетях.
Футболист и Дарья Валитова в отношениях с 2014 года. В июне 2017 года у супругов появился сын Майкл. Известно, что Валитова занимается музыкой под псевдонимом Амели.
Имя Кокорина в последние дни обсуждается в связи с поведением его младшего брата Кирилла. СМИ изначально писали, что молодой человек устроил скандал в одном из московских ресторанов. Причиной стало то, что он и его друг Карен Григорян не смогли войти в заведение без QR-кода.
Позже появилась информация, что приятели хотели проехать на территорию ЦМТ. Когда их отказались пускать, Кирилл Кокорин начал конфликтовать с полицейскими. В итоге молодых людей оштрафовали на четыре тысячи рублей. Против них открыли административное дело.