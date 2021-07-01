Жена Кокорина рассказала о предательстве и отписалась от футболиста в Instagram

Супруга нападающего итальянского ФК «Фиорентина» Александра Кокорина Дарья Валитова заявила о предательстве близкого человека. Об этом она написала в Instagram.

Девушка не назвала имен. Однако обещала, что чуть позже расскажет обо всем.

«Это похоже на маленькую смерть, когда внутри что-то останавливается, какие-то механизмы перестают работать и наступает холод… Ни с чем не сравнимый холод», — заявила она.

Интересно, что ранее Кокорин и Валитова отписались друг от друга в социальных сетях.

Футболист и Дарья Валитова в отношениях с 2014 года. В июне 2017 года у супругов появился сын Майкл. Известно, что Валитова занимается музыкой под псевдонимом Амели.

Имя Кокорина в последние дни обсуждается в связи с поведением его младшего брата Кирилла. СМИ изначально писали, что молодой человек устроил скандал в одном из московских ресторанов. Причиной стало то, что он и его друг Карен Григорян не смогли войти в заведение без QR-кода.

Позже появилась информация, что приятели хотели проехать на территорию ЦМТ. Когда их отказались пускать, Кирилл Кокорин начал конфликтовать с полицейскими. В итоге молодых людей оштрафовали на четыре тысячи рублей. Против них открыли административное дело.