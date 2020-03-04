Жена известного российского музыканта отдала его квартиру сектантам
Некоторые знакомые жены, Екатерины Трофимовой, считают, что музыкант «потерял рассудок» под влиянием своей третьей жены. Есть подозрения, что она обратила его в кришнаизм, написала газета «Комсомольская правда».
Квартиру отдали секте после того, как Кузьмин передал квартиру Екатерине. Недвижимость, которая оценивается в один миллион долларов (66 миллионов рублей), сейчас является одним из кришнаитских центров, там регулярно собирается до трех десятков сектантов.
Сам музыкант не имеет ничего против и не собирается их выгонять. Знакомые и брат Кузьмина опасаются, что Екатерина негативно влияет на супруга и принимает за него решения. По их словам, она «мешками сливает все деньги собратьям по вере».
Ранее сообщалось, что Кузьмин тайно обвенчался с бывшей женой Екатериной Трофимовой. Свадьбу пара тоже планирует сыграть, скорее всего, в этом году.