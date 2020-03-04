Жена известного российского музыканта отдала его квартиру сектантам

Супруга известного российского певца Владимира Кузьмина передала квартиру мужа кришнаитам для сектантских собраний. Он ничего не имеет против.

Некоторые знакомые жены, Екатерины Трофимовой, считают, что музыкант «потерял рассудок» под влиянием своей третьей жены. Есть подозрения, что она обратила его в кришнаизм, написала газета «Комсомольская правда».

Квартиру отдали секте после того, как Кузьмин передал квартиру Екатерине. Недвижимость, которая оценивается в один миллион долларов (66 миллионов рублей), сейчас является одним из кришнаитских центров, там регулярно собирается до трех десятков сектантов.

Сам музыкант не имеет ничего против и не собирается их выгонять. Знакомые и брат Кузьмина опасаются, что Екатерина негативно влияет на супруга и принимает за него решения. По их словам, она «мешками сливает все деньги собратьям по вере».

Ранее сообщалось, что Кузьмин тайно обвенчался с бывшей женой Екатериной Трофимовой. Свадьбу пара тоже планирует сыграть, скорее всего, в этом году.