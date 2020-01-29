Экс-жена Владимира Кузьмина рассказала о тайном венчании и скорой свадьбе

Народный артист России Владимир Кузьмин тайно обвенчался с бывшей женой Екатериной Трофимовой. Свадьбу пара тоже планирует сыграть. Скорее всего, она состоится в этом году.

Трофимова рассказала о венчании с музыкантом и планах на будущее журналу StarHit. Общение с Екатериной певец не прекращал, несмотря на новые отношения с яхтсменкой Светланой Карпухиной. В итоге Кузьмин решил вернуться к экс-супруге.

«На самом деле мы с Владимиром уже обвенчались… Так что главные клятвы верности друг другу дали», — пояснила Екатерина Трофимова.

Она добавила, им с Владимиром осталось только выбрать точную дату свадьбы.

Трофимова моложе своего мужа на 27 лет. Их первый брак продлился 17 лет. До Екатерины артист уже дважды был женат.