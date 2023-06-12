Знаменитости 12 июня 2023, 19:42 Жена Эрнста эмоционально отреагировала на выступление мужа в Кремле Жена Константина Эрнста заплакала во время его выступления в Кремле РИА «Новости»

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Жена генерального директора Первого канала Константина Эрнста Софья эмоционально отреагировала на его речь во время церемонии награждения лауреатов государственных премий. Кадры опубликовали журналисты кремлевского пула РИА «Новости» в Telegram-канале.

В День России президент Владимир Путин наградил Эрнста за создание снятого в космосе художественного фильма «Вызов». После получения почетной государственной награды гендиректор Первого канала выступил с речью. Он отметил, что герои фильма получили вызов из Космоса.

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«Нашей стране история бросила вызов», — подчеркнул Эрнст.

Выступление мужа Софья снимала на телефон. Во время его речи она смотрела на супруга и начала плакать. Государственную премию в области литературы и искусства 2022 года получили также актриса Юлия Пересильд и режиссер Клим Шипенко.

В понедельник, 12 июня, российский лидер вручил государственные премии и медали Героев Труда за выдающиеся достижения в разных сферах за прошлый год. Церемония состоялась в Георгиевском зале Большого Кремлевского дворца.