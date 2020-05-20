Актер Деревянко рассказал о бурной молодости с наркотиками

Российский актер Павел Деревянко стал гостем YouTube-канала «ВДудь». Там он признался, что употреблял наркотики и жил в свободных отношениях с женой.

«Да, было такое, но я этим не горжусь. Кто-то из этих трипов так и не выходит. Мне повезло, я вышел. Сейчас не употребляю», — заявил артист.

Еще он рассказал про отношения с семьей. После того как у Деревянко и его гражданской супруги родился ребенок, они не стали жить вместе, а договорились встречаться временами. Через четыре года у пары появилась вторая дочь. При этом они до сих пор живут в разных местах — артист снимает квартиру в Москве, а жена обосновалась в загородном доме.

«Любой человек взрослеет, и я тоже изменился. Сейчас для меня самый кайф — это дети, моя Даша. Я могу точно сказать, что смысл жизни в любви», — подчеркнул артист.

Также Павел Деревянко рассказал о сериале «Домашний арест», который принес актеру невероятный успех. Он сказал, что кино посмотрели многие чиновники, в том числе и в администрации президента России.