27 марта 2020, 11:42
Жена Буйнова подтвердила контакты мужа с Лещенко
Певец Александр Буйнов вместе с женой Еленой находится на карантине в своем загородном доме после контакта с Львом Лещенко, госпитализированным ранее с подозрением на коронавирус. Об этом сообщил телеканал «Звезда».
По словам Елены, «паники никакой нет».
«А мы уже прошли 14 дней карантина», — уточнила женщина.
Ранее главврач больницы в Коммунарке Денис Проценко сообщил, что у Лещенко после дообследования подтверждена «коронавирусная этиология пневмонии».