Жена Буйнова подтвердила контакты мужа с Лещенко

По словам Елены, «паники никакой нет».

«А мы уже прошли 14 дней карантина», — уточнила женщина.

Ранее главврач больницы в Коммунарке Денис Проценко сообщил, что у Лещенко после дообследования подтверждена «коронавирусная этиология пневмонии».