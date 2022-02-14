Жена актера Валерия Николаева посчитала бредом слухи о его конфликте в спецприемнике

Эльмира Земскова — супруга актера Валерия Николаева — назвала информацию о том, что ее мужа облили кипятком в спецприемнике, бредом. Об этом она заявила «Газете.ru».

«Господи, откуда все это, скажите, пожалуйста? Вот откуда все это вдруг? Что за бред? Ребят, ну хватит уже, ну правда», — сказала она.

Ранее СМИ сообщили, что звезда сериала «День рождения Буржуя» попала в изолятор из-за вождения машины в нетрезвом состоянии и без прав.

После задержания Николаев попал в спецприемник, где сокамерник якобы окатил его кипятком. По неофициальным данным, у актера пострадали лицо и руки, он написал заявление в правоохранительные органы.

Николаев оценил ущерб в 20 миллионов рублей. Половина этой суммы ему нужна для операции, вторая — в качестве морального ущерба.

При этом Telegram-канал «112» написал, что из спецприемника Николаева доставили в психиатрическую клинику. По версии источника издания, у артиста диагностировали биполярное расстройство.