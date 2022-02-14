Актер Валерий Николаев, попавший в спецприемник в Москве, заявил, что его облили кипятком. По словам артиста, теперь у него обожжены лицо, руки и грудь.

По данным РЕН ТВ, кипяток вылил в лицо актеру его сокамерник. Конфликт между ними произошел в камере 11 февраля. По словам пострадавшего, его оппонент вылил на него почти пол-литра горячей воды.

После случившегося, по информации источника канала, Николаев написал заявление в правоохранительные органы. Артист указал на то, что пытался защитить себя руками, но все равно травмы он получил очень серьезные. По его оценке, обожжены оказались 40% поверхности тела.

Ущерб от нападения Николаев оценил в 20 миллионов рублей. Половина этой суммы, по мнению актера, нужна на операции по пересадке кожи. Оставшиеся 10 миллионов рублей — компенсация морального ущерба.

По данным источника Telegram-канала «112», Николаева из спецприемника доставили в психиатрическую клинику. Собеседник «112» рассказал, что у артиста выявили биполярное расстройство. Еще находясь в спецприемнике, по словам источника, Николаев утверждал, что его облили кипятком, но при осмотре никаких повреждений на теле не нашли.

В спецприемник Николаев попал после административного ареста за управление автомобилем без прав в состоянии алкогольного опьянения, уточнила «Газета.ru».