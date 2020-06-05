Актриса Анна Фроловцева отметила, что Михаил Кокшенов был не только хорошим актером, но и человеком. Они снимались вместе, и у нее остались только положительные воспоминания.

«Хороший человек, хороший актер. Отличный партнер. Очень жалко, но жизнь так устроена, что тут сделаешь. Только можно сказать, что жалко, очень жалко», — сказала Фроловцева в разговоре с «360».

Кокшенов и Фроловцева играли вместе в нескольких фильмах и сериалах, в том числе в советских кинохитах «Золотой теленок» и «Гараж».

О смерти Михаила Кокшенова стало известно 5 июня. Ему было 83 года.

Три года назад Кокшенов перенес инсульт и больше не появлялся на публике. Причины его смерти пока не называли. По информации Telegram-канала «112», в последнее время Кокшенов находился в реабилитационном центре в Подмосковье.

Михаил Кокшенов родился в Москве. Окончил Московский индустриальный техникум, потом поступил в Театральное училище имени Щукина. Работал в театрах имени Маяковского, миниатюр, Театре-студии киноактера.

Кокшенов сыграл в более чем ста фильмах. Среди самых известных «Спортлото-82», «Самая обаятельная и привлекательная», «Ширли-мырли».