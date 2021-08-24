Зендея и Том Холланд подогрели слухи об отношениях

Актеры Зендея и Том Холланд посетили свадьбу друзей в компании друг друга. Слухи о том, что коллеги по «Человеку-пауку» находятся вместе, лишь укрепились. Об этом сообщило РИА ФАН.

Для похода на свадьбу Зендея выбрала легкое платье песочного оттенка от Valentino. Девушка собрала волосы в гладкий хвост, а также сделала яркий макияж с акцентом на глаза. Холланд же выбрал черные брюки и белую рубашку.

Актеры попали на совместную фотографию. На ней они сидели в обнимку у окна. Многие фанаты предполагают, что знаменитости давно находятся в отношениях, однако продолжают скрывать этот факт.

Такое мнение разделяют не все. Некоторые уверены, что они лишь изображают отношения для того, чтобы привлечь внимание публики к премьере фильма «Человек-паук: Нет пути домой», который должен появится на экранах 16 декабря.

Ранее трейлер нового фильма «Человек-паук: Нет пути домой» слили в Сеть. На данный момент представители компании Sony Pictures и Disney пытаются удалить появившийся видеоролик.