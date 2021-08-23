Трейлер нового «Человека-паука» появился в Сети

Трейлер нового фильма «Человек-паук: Нет пути домой» слили в Сеть. Об этом сообщило The Hollywood Reporter.

Главную роль в третьей супергеройской картине про «Человека-паука» исполнил Том Холланд. На данный момент представители компании Sony Pictures и Disney пытаются удалить появившийся видеоролик. Чтобы пресечь распространение трейлера, всем пользователям, которые разместили его на своих страницах, приходит сообщение о нарушении авторских прав.

При этом видеоролик был снят очевидно пиратскими методами. Его снимали на мобильный телефон с экрана другого смартфона. Опубликованная версия не является итоговой. Трейлер планируют редактировать. В некоторых эпизодах видеоролика видны незавершенные спецэффекты.

Исполнитель главной роли также высказался о сливе трейлера. Он заявил, что фанаты еще «не готовы» увидеть финальную версию видеоролика, передала «Газета.ru».

В России картина должна выйти 16 декабря 2021 года. Студия не разглашает подробности сюжета.