16 апреля 2024, 11:13
Зендая шокировала публику коротким платьем-полотенцем
Актриса Зендая пришла на шоу в коротком платье-полотенце за 300 тысяч рублей
Американская актриса и модель Зендая пришла на итальянское ток-шоу Che Tempo Che Fa в коротком платье-полотенце. Фотографии 27-летней звезды сериала «Эйфория» опубликовало издание Daily Mail.
Зендая посетила шоу в рамках рекламного тура нового фильма «Претенденты». Актриса предстала перед публикой в мини-платье прямого кроя от Prada, напоминающем полотенце. Эта вещь на официальном сайте модного дома стоит 3650 долларов (примерно 300 тысяч рублей).
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Актриса завершила свой образ туфлями на шпильке в тон. Из аксессуаров она выбрала несколько колец, небольшие серьги и цепочку с кулоном.
Ранее Зендая раскрыла подробности интимной сцены с двумя мужчинами для спортивной драмы «Претенденты». Общение с коллегами помогло ей почувствовать себя непринужденно.
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