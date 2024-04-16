Знаменитости 16 апреля 2024, 11:13 Зендая шокировала публику коротким платьем-полотенцем Актриса Зендая пришла на шоу в коротком платье-полотенце за 300 тысяч рублей Te-Co / Keystone Press Agency / Global Look Press

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Американская актриса и модель Зендая пришла на итальянское ток-шоу Che Tempo Che Fa в коротком платье-полотенце. Фотографии 27-летней звезды сериала «Эйфория» опубликовало издание Daily Mail.

Зендая посетила шоу в рамках рекламного тура нового фильма «Претенденты». Актриса предстала перед публикой в мини-платье прямого кроя от Prada, напоминающем полотенце. Эта вещь на официальном сайте модного дома стоит 3650 долларов (примерно 300 тысяч рублей).

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Актриса завершила свой образ туфлями на шпильке в тон. Из аксессуаров она выбрала несколько колец, небольшие серьги и цепочку с кулоном.

Ранее Зендая раскрыла подробности интимной сцены с двумя мужчинами для спортивной драмы «Претенденты». Общение с коллегами помогло ей почувствовать себя непринужденно.