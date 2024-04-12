Знаменитости 12 апреля 2024, 11:46 «Мы сблизились». Зендая раскрыла подробности интимной сцены с двумя мужчинами Зендая рассказала, что готовилась к постельной сцене с двумя мужчинами Cover Images / Keystone Press Agency / Global Look Press

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Актриса Зендая готовилась к постельной сцене с двумя мужчинами для спортивной драмы «Претенденты». Об этом она рассказала во время недавней премьеры фильма в Италии, сообщил The Hollywood Reporter.

Фильм, режиссером которого выступил Лука Гуаданьино, рассказывает о соперничестве в мире профессионального тенниса. Основная линия сюжета связана с любовным треугольником, в который втянуты персонажи, которых сыграли Зендая, Майк Файст и Джош О’Коннор.

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«С нами работал координатор интимных сцен, он оказался фантастическим профессионалом и очень полезным коллегой», — поделилась актриса.

По словам 27-летней Зендаи, съемочная группа позаботилась о психологическом комфорте артистов.

«Я пообщалась с коллегами, чтобы мы могли найти способ чувствовать себя непринужденно. Мы вместе играли в теннис, вместе совершали прогулки, вместе репетировали. Мы сблизились, и нам стало хорошо друг с другом», — рассказала она о подготовке к съемкам.

В 2022 году Зендая попала в рейтинг самых влиятельных людей мира. На первых страницах выпуска разместились также певица Мэри Джей Блайдж, актер Симу Лю, премьер-министр Барбадос Мия Моттли и исполнительный директор Apple Тим Кук.