Земфиру поздравили с 45-м днем рождения

Любимица многих россиян, певица Земфира сегодня, 26 августа, отмечает свой день рождения. Ей исполняется 45 лет. Родилась артистка в городе Уфе в 1976 году, а в 1998 переехала в Москву. Здесь и начался ее творческий путь. Об этом написал RT.

Сейчас в арсенале певицы находится семь студийных альбомов. Сама певица ранее заявляла, что на ее музыку повлияло творчество Radiohead, Queen, Deep Purple, а также групп «Аквариум» и «Кино». Со временем Земфире удалось создать собственный узнаваемый стиль музыки, рассказало ИА НСН.

Многие песни артистки стали настоящими хитами. Их крутят по радиостанциям, а клипы показывают по ведущим телеканалам, ее концерты собирают тысячи поклонников по всему миру. Некоторые композиции использовались даже в качестве саундтреков к известным фильмам. Например, песня певицы звучит в кинокартине «Брат-2», в фильмах «Богиня: Как я полюбила», «Последняя сказка Риты», «Северный ветер».

Не так давно в своих соцсетях артистка заявила, что намерена отказаться от выступлений. По ее словам, пандемия «просто уничтожила» музыкальную профессию.