Земфира решила отказаться от концертов

Певица Земфира решила больше не давать концерты, так как пандемия коронавируса убила ее профессию. Об этом говорится в сообщении, которое опубликовал посвященный артистке паблик во «ВКонтакте».

«Времена, конечно, темные — абсолютно ничего не понятно. <…> Пандемия жестко ударила по всем, но мою профессию она просто уничтожила. Честно признаться, я больше ничего не хочу — ни концертов, ничего. И потерянные билеты ничто в сравнении с потерянной профессией», — заявила Земфира.

Она добавила, что у нее были грандиозные концертные планы на прошлый год, однако по факту состоялось только два живых выступления. Земфира отметила, что отчаялась и устала работать на репетициях вхолостую. Певица планирует также отказаться и от онлайн-выступлений, организацию которых ей приходится оплачивать самой. Она поблагодарила подписчиков за комментарии, которые она впервые прочитала все, и призвала сделать прививку.

Люди в комментариях к этому посту пустились в рассуждения о музыкальных выступлениях в новом формате — без живых зрителей. Многие умоляли Земфиру не рубить с плеча и не принимать таких бескомпромиссных решений.

В конце июля Земфира выпустила мини-альбом «Ах», в который вошли четыре новые песни. Анонса этого релиза не было, поэтому новый альбом певицы стал настоящим сюрпризом для ее поклонников.