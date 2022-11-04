Земфира удивила пользователей интернета своим поведением на концерте в Гааге | 360°

Знаменитости 04 ноября 2022, 13:27 Земфира удивила пользователей интернета своим поведением на концерте в Гааге РИА "Новости"

Читать 360tv в

Видео с концерта Земфиры в Гааге появилось в интернете. В комментариях пользователи удивились ее странному поведению, сообщил сайт Solenka.info.

По данным ИА Nation News, во время выступления артистка произнесла речь, при этом она говорила невнятно. Некоторые предположили, что Земфира была пьяна или под воздействием запрещенных препаратов.

Реклама

«Соломенное чучелко», «Бухая в хламину», «Какой ужас!», — написали они.

Реклама

Ранее Земфира встретилась с Аллой Пугачевой на своем концерте в Тель-Авиве.

«Алла Борисовна посетила концерт, похвалила музыкантов, сказала, что я ребенок на сцене», — написала артистка в соцсетях, выложив совместное фото с исполнительницей.

Также Земфира подчеркнула, что несмотря на разный музыкальный стиль, у них с Пугачевой есть нечто общее — это страна, в которой они состоялись как певицы.