Земфира рассказала о встрече с Пугачевой на концерте в Израиле | 360°

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12 октября 2022, 14:08

Земфира рассказала о встрече с Пугачевой на концерте в Израиле

Уехавшие из России Пугачева и Земфира встретились в Израиле

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Уехавшая в тур в поддержку альбома Borderline российская певица Земфира во время выступления в Тель-Авиве встретилась с примадонной российской эстрады Аллой Пугачевой. Совместную фотографию гастролирующая исполнительница опубликовала на своей странице в Instagram*.

В подписи к посту Земфира написала, что получила от Пугачевой неожиданный комплимент и отметила, что несмотря на разные жанры у них есть одна общая черта.

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«Алла Борисовна посетила концерт, похвалила музыкантов, сказала, что я ребенок на сцене. А я хочу в ответ сказать — вы крутая. Безусловная величина. Не важно, как мы чувствуем музыку, мы обе певицы нашей страны», — написала Земфира.

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Зарубежный концертный тур Земфиры начался 8 октября с ее выступления на Кипре. Уже в ходе турне исполнительница выпустила мини-альбом «Земфира от Луки» с четырьмя песнями.

Алла Пугачева уехала из России после начала специальной операции. Сначала она жила в Израиле, а после переехала в Латвию. В конце лета певица ненадолго вернулась в Москву, чтобы в конце сентября снова уехать за границу.

*Instagram (принадлежит компании Meta, чью деятельность в России признали экстремистской и запретили)

Музыка

Алла Пугачева

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