Плагиат заметили в новом альбоме Земфиры «Бордерлайн»

Целый ряд плагиатов заметили в новом альбоме Земфиры «Бордерлайн». Речь идет и об обложке с названием, перечеркнутом кривыми белыми линиями, написал сайт kp.ru.

Такая обложка уже была создана ранее. Она принадлежит волгоградскому музыканту Лео Луганскому, переехавшему в США. Мужчина опубликовал в своем Instаgrаm-аккаунте две обложки: «Бордерлайна» Земфиры и своего альбома Brdrlne. Пластинка была выпущена в 2019 году.

Помимо прочего, трек «Том» похож на ускоренную версию хита Paranoid Android группы Radiohead. В песне «Пальто» звучание фортепиано и бас-гитары напоминает композицию сэра Пола Маккартни. Сама Земфира в описании трека призналась, что хотела отдать дань уважения музыканту The Beatles.

Ранее режиссер и актриса Рената Литвинова призналась, что ждет возможный выпуск отдельным изданием саундтрека к фильму «Северный ветер», который написала певица Земфира.

Премьера «Северного ветра» прошла в феврале 2021 года. В фильме снялись сама режиссер, а также Антон Шагин, Софья Эрнст, Галина Тюнина, Светлана Ходченкова, Татьяна Пилецкая, Никита Кукушкин, Ульяна Добровская, Максим Суханов, Хибла Герзмава.