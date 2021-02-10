«Уколи мне, кольщик, Спутник V»: Урганту понравился рэп свердловских зеков о вакцине

Телеведущий и шоумен Иван Ургант высоко оценил рэп-композицию заключенных нижнетагильской колонии, посвященный коронавирусу и вакцине «Спутник V». Он отметил также отсутствие в клипе мата, его «безупречный текст и яркий, насыщенный видеоряд».

Обсуждая композицию со своим помощником Дмитрием Хрусталевым в эфире программы «Вечерний Ургант», телеведущий заявил, что его поразил невероятный запал, с которым она была исполнена. Однако оба задались вопросом, почему именно рэп, а не логичный в данном случае шансон? Ургант предположил, что все песни про вакцину в этом стиле уже написаны.

«„Уколи мне, кольщик, Спутник V“, „Вирусы летят над нашей зоной“, „Гоп-стоп нашли в крови антитела“ и „Хоп, мусорок, возьми мазок“. Сейчас отработают рэп, потом пойдут в инди-поп и индастриал», — пошутил телеведущий.

Рэп-композицию, посвященную российской антиковидной вакцине сочинили осужденные из исправительной колонии № 12 Нижнего Тагила Александр Заяц (вокал) и Евгений Кудрин (музыка).