«Ты нам помоги, „Спутник V“!» Свердловские зэки выпустили антиковидную песню

Свердловские заключенные выпустили вторую антиковидную песню в жанре рэп. В этот раз они призвали россиян вакцинироваться от коронавируса.

«Спокойно раньше жили, беды никто не знал, пока с провинции Китая к нам вирус не попал. И разошелся очень быстро, буквально в каждый дом: передается просто — воздушно-капельным путем», — спели зэки из исправительной колонии № 12 Нижнего Тагила.

Припев у творческого коллектива получился очень зажигательным: «Ты нам, ты нам помоги, „Спутник V“, „Спутник V“».

В ГУ ФСИН по региону отметили, что в ролике использована музыка и слова собственного сочинения, которые исполнили Александр Заяц и Евгений Кудрин. В прошлом году они создали рэп-композицию «Стоп COVID-19». Сами осужденные трудоустроены на производстве изделий из металла, швейной продукции и мебели.

Руководитель пресс-службы свердловского ГУФСИН Александр Левченко рассказал Ura.ru, что с помощью клипа они хотели донести до людей, что не надо бояться вакцинации. Сотрудники колонии уже начали получать прививки, следующие на очереди — заключенные.